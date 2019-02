Zo ziet de actrice van Pippi Langkous er vijftig jaar later uit

Besneeuwd arriveert Inger Nilsson (59) in de lobby van het Northern Light Hotel in Stockholm waar we hebben afgesproken voor een interview. Het was een stukje lopen vanaf het metrostation, verontschuldigt ze zich. Ze trekt haar jas uit, schudt het smeltwater uit haar haren en poseert –zonder zelfs maar haar make-up te checken – geduldig voor de fotograaf. Tot die haar vraagt haar handen in de zij te doen en, het hoofd scheef, brutaal de camera in te kijken. ,,Sorry, dat doe ik niet. Dan drukken jullie die foto af naast Pippi. Ik wil wel over mijn rol als Pippi praten, maar ik ga haar niet meer nadoen.’’