Zoë Kravitz en Channing Tatum hand in hand gespot

Hayden Christen­sen speelt opnieuw Star Wars-schurk Darth Vader

23 oktober Hayden Christensen kruipt weer in de huid van de Star Wars-schurk Darth Vader (Anakin Skywalker). De Canadese acteur, die de rol vertolkte in de tweede trilogie, is volgens The Hollywood Reporter toegevoegd aan de Disney+-serie Ahsoka.