Zombiefilms: een even infantiel als briljant gegeven, en ze blijven altijd in de mode

Recensie Zombiefilm Army of the Dead is groots, goor en véél te lang

12:35 Las Vegas, toch al de ultieme poel van verderf in de Verenigde Staten, ten prooi laten vallen aan een zombieplaag; dan moet je als filmmaker toch enigszins pervers zijn ingesteld. Zack Snyder (Watchmen, 300) houdt zich niet in en dient de proloog van Army of the Dead, nu te zien op Netflix, op als een groteske in wansmaak ondergedompelde kitsch-opera.