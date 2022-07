‘Zonder BBC-icoon Sue Baker hebben we geen toernooi’

Charlie Chaplin liet de lach en de traan perfect samensmel­ten

Bijna iedereen weet wie Charlie Chaplin is, maar lang niet iedereen zag een van zijn films. De documentaire The Real Charlie Chaplin is een mooie aanleiding zijn alles behalve gedateerde werk alsnog te ontdekken. De Hollywoodlegende in drie hoofdstukken en vervolgens drie meesterwerken.

7 juli