Zonnebril op en smeren maar: vandaag lokaal de eerste warme dag van het jaar

Zonder jas naar buiten en smeren maar. Vandaag wordt het in een deel van het land de eerste warme dag van het jaar en dat is bijna twee weken eerder dan gemiddeld.

De zachte lucht zorgt vanmiddag voor 17 graden op de Wadden tot 20 graden in Noord-Brabant en Limburg. Bij het passeren van de 20 graden is het officieel een warme dag - de kans dat dat lokaal gebeurt, is volgens Weerplaza met 90 procent vrij zeker. De kans is wel kleiner - slechts 20 procent - dat vandaag officieel als de eerste warme dag de boeken in gaat. Daarvoor moet ook bij het KNMI-meetpunt in De Bilt het kwik tot 20 graden stijgen.

Desalniettemin is het vandaag uit de wind en in de zon prima vertoeven, zelfs zonder jas. ,,Maar de eerste ochtenduren verlopen de komende week vrij fris, mogelijk met vorst aan de grond op sommige plaatsen. De grote temperatuurverschillen tussen de ochtend en middag horen bij de lente en dat kunnen we de komende week goed ervaren”, zegt Diana Woei van Weerplaza. Vanaf vandaag wordt er ook meer uv-zonlicht verwacht. ,,Dat is goed merkbaar als je langer dan een half uur in de zon zit, want dan kun je al verbranden.”

De zon doet goed zijn best in maart, weet Woei. ,,Het was de eerste tien dagen van maart extreem zonnig en tot dusver heeft de zon ook al het normale aantal zonuren van 145 overschreden. De eerste lentemaand van dit jaar stevent af op een ongekend aantal zonuren.” Het zou een record zijn als meer dan 208 uren de zon te zien is, dat is het record uit maart 2014.

Relatief korte winter

Dat vandaag lokaal een warme dag zal worden, is vrij vroeg in het jaar. Gemiddeld gebeurt dat in het huidige klimaat pas op 4 april, weet meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Maar het is ook weer niet uitzonderlijk vroeg: op 24 februari 1990 werd het in het Limburgse Oost-Maarland die dag 20,4 graden. Het langst moest in 1941 op een warme dag worden gewacht. Pas op 18 mei kwam het kwik ergens in ons land boven de 20 graden uit.

Omdat de laatste (lokaal) warme dag op 19 oktober was, met 20,2 graden in Westendorpe, hebben we een ‘relatief korte’ winterperiode gehad van 153 dagen zonder twintigplussers. Dat is geen record, want vrij recent, in 2019, duurde de koude periode slechts 112 dagen tussen 6 november 2018 en 27 februari 2019.

