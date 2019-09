Zoon Helemaal het einde-stel loopt ‘zeer ernstig letsel’ op na aanrijding

Wendy en Erland hebben elkaar weer gevonden: ‘Wát een man ben jij’

10:22 Het ziet er naar uit dat de vonk tussen tv-presentatrice Wendy van Dijk en oud RTL-baas Erland Galjaard weer helemaal is opgelaaid. In januari dit jaar werd bekend dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerde, maar dat lijkt nu verleden tijd. ‘Bedankt voor je unieke zijn en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. Wát een man ben jij... Lucky me', schrijft Van Dijk vandaag op Instagram.