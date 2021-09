Zoon Peter R. de Vries weer aan het werk

Peter R. de Vries werd op 6 juli neergeschoten na een opname van RTL Boulevard. Sinds het overlijden van zijn vader had Royce niet meer gewerkt als advocaat, maar stond hij wel de familie van Nicky Verstappen bij. Hij ging mee naar de zitting in het hoger beroep in de zaak tegen Jos B. Die kreeg eerder 12,5 jaar cel opgelegd. Het 11-jarige jongetje verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in Limburg. Peter R. de Vries heeft de familie van de jongen decennialang bijgestaan.