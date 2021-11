Zoon van multimiljonair Peter Gillis zwaargehavend na overval op park Prinsenmeer

Gillis werd in de nacht van zaterdag op zondag even na drieën door drie mannen overmeesterd toen hij bij zijn chalet aankwam. De mannen mishandelden hem, waarbij hij ook enkele klappen en schoppen moest incasseren. Volgens zijn vader Peter gaat het ‘niet goed’ met hem, zo liet hij deze krant zondagavond weten. Op sociale media circuleert een foto waarop de jonge Astenaar er zwaargehavend uitziet.

SBS-ster Peter Gillis is een proleet in elke mogelijke betekenis van het woord

Gillis is ter plaatse door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Daarna is hij ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is deze zondag nog volop bezig met het onderzoek. Daarbij zijn onder andere technische sporen veiliggesteld. Ook zijn buurtbewoners ondervraagd en wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden. Het chalet van Gillis is in elk geval wel voorzien van beveiligingscamera’s.