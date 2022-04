Zoon van overleden John Lennon brengt voor het eerst zijn vaders wereldhit ‘Imagine’

Adam Levine koopt oude huis Rob Lowe voor 52 miljoen dollar

Adam Levine heeft voor een bedrag van 52 miljoen dollar (bijna 48 miljoen euro) een nieuw huis in Montecito, Californië gekocht. De Maroon 5-zanger kocht de woning die voorheen in bezit was van acteur Rob Lowe, aldus makelaarswebsite TopTenRealEstateDeals.com vandaag.

8 april