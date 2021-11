Zoon van Peter Gillis overvallen op vakantiepark: ‘Heel sneu, zo'n aardige jongen’

Gillis is ter plaatse door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Daarna is hij ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is deze zondag nog volop bezig met het onderzoek. Daarbij zijn onder andere technische sporen veiliggesteld. Ook zijn buurtbewoners ondervraagd en wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden. Het chalet van Gillis is in elk geval wel voorzien van beveiligingscamera's.



,,Ik heb helaas niks gehoord of gezien, ik werd pas wakker toen de politie er stond", vertelt de bewoner van een chalet vlakbij de woning van Gillis. ,,Het is heel sneu, Mark is zo'n aardige jongen, echt een goeie gast. Maar er lopen rare figuren rond, dat zie je maar weer. Als ze denken dat er ergens wat te halen valt, komen ze gewoon een keer langs.”



Peter Gillis en zijn vriendin Nicol waren vanochtend ook ter plaatse. De baas van de Oostappen Groep wilde niet op het gebeurde reageren. Mark Gillis, bekend sinds hij een prominente rol speelt in de reallife-serie op SBS6 over het leven van de familie Gillis, woont sinds enkele jaren op park Prinsenmeer. Van Peter Gillis verscheen onlangs een biografie, geschreven door Mark Koster.