Zoons Hans Kazàn stoppen na 27 jaar toeren met Magic Unlimited

Het laatste optreden is al snel: op 29 januari in Theater Het Park in Hoorn. ,,We hebben 27 jaar lang vrijwel doorlopend opgetreden en rondgereisd”, meldt hun woordvoerder. ,,Iedereen voelt de behoefte om meer tijd aan andere dingen te gaan besteden, zoals aan onze gezinnen.”

Dit gevoel leefde vooral bij de 42-jarige Oscar, die met zijn vrouw en vier kinderen in Spanje woont. ,,Hij zit nu ook weer in München. Hij wil graag zijn kinderen zien opgroeien.” Dat beaamt hun vader Hans Kazàn: ,,Amerika, China, Europa, Kazachstan, Arabische landen, er is bijna geen land waar ze niet geweest zijn. Op een gegeven riep Maartje ‘Ik kan toch niet tot mijn vijftigste uit zo’n kist blijven springen?’ Ze wilden minder op reis, vaker bij de kinderen en hadden ook een en ander achter de hand. Oscar en zijn vrouw verkopen houten horloges over de hele wereld, Renzo en Maartje zitten in het vastgoed en verhuren hun panden. Zo kunnen ze én afscheid nemen op het hoogtepunt én beginnen aan een nieuw leven.”

Onderscheiding

De formatie speelde op talloze grote buitenlandse podia in de VS, Europa en Azië. Zij waren het jongste trio illusionisten dat ooit in Las Vegas optrad. De drie goochelaars ontvingen in 2004 een onderscheiding van prins Albert van Monaco. Ook had Magic Unlimited een tijdje een show bij de TROS. De groep stond in de winter van 2014-2015 vijf maanden in het theater Wintergarten in Berlijn.

Veel mensen denken vaak dat Hans Kázan zelf bij de oprichting van Magic Unlimited was betrokken. ,,Nee, nee, ik weet nog heel goed hoe het is ontstaan. Toen Oscar van de middelbare school ging, wilde hij psychologie studeren. Na een maand of drie stopte hij. ‘Niets voor mij’. Daarop ging hij bij Deloitte & Touche werken. Kon hij een opleiding krijgen binnen het bedrijf en doorgroeien, had hij voor ogen. Een half jaar lang liep hij in een driedelig pak gezien met een lederen koffer onder de arm. Tot hij zei: ik wil de vrijheid hebben. ‘Ik ga een illusionistenshow opzetten met mijn broer Renzo’. Ik zei nog: ‘Dat is niet zo simpel, een moeilijk beroep om je brood mee te verdienen’. Maar ze hebben het toch gedaan. Op dansles in Deventer hebben ze Mara ontmoet en gevraagd: ‘Mogen we jou een keer doorzagen’. Mooie eerste zin. ‘Prima’, zei Maartje, zoals ze echt heet. En ze is nooit meer weggegaan.”

De keuze om te stoppen in Hoorn is heel bewust genomen, aldus hun management. ,,Een groot deel van het vaste Nederlandse team is er vanaf het begin bij geweest. Deze mensen willen wij er allemaal graag bij hebben tijdens de laatste voorstelling.”

Of ze in de toekomst nog, eventueel los van elkaar, op het podium zullen staan als illusionist, is nog niet duidelijk. ,,Voor nu nemen ze in ieder geval een stapje terug”, zegt hun woordvoerder.

