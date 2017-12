Zoontje Arie Boomsma geboren

video Bart Arens trapt Top 2000 af met Chaka Khan

11:18 Vanuit een vol Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is vanochtend de negentiende editie van de Top 2000 afgetrapt. NPO Radio 2-dj Bart Arens begon even na 09.00 uur met een mash-up van 25 platen en startte even later de eerste plaat in: I'm Every Woman van Chaka Khan.