Zoontje van Harry en Meghan heeft eindelijk een naam

Het stel heeft vandaag de eerste beelden vrijgegeven van hun zoontje. De kersverse ouders zijn in de zevende hemel met hun maandagmorgen geboren kleintje, zo liet ze opgetogen weten. ,,Het ouderschap is geweldig”, reageerden ze. Met een glimlach van oor tot oor stonden Harry (34) en Meghan vanmiddag voor de camera met hun zoon. ,,Ik heb de twee beste mannen van de wereld om me heen”, jubelde Meghan (37), gehuld in een crèmewitte jurk én op hakken, tegen de pers. Ondanks dat het jongetje pas twee dagen oud is, leren Meghan en Harry hem al goed kennen. ,,Hij is erg rustig”, vertelde de brunette, waarop Harry reageerde: ,,Dat heeft hij van mij!”

De hertogin van Sussex is zielsgelukkig met de geboorte van haar zoon. Van de geboorte tot het eindelijk kunnen vasthouden van hun kleine spruit: ,,Het is magisch. Het is echt geweldig”, reageerde ze voor de camera. Ook nam Meghan de gelegenheid om iedereen te bedanken voor de gelukswensen. ,,Dat betekent veel voor ons.”

Na het officiële persmoment in Windsor gingen Harry en Meghan met hun baby naar koningin Elizabeth (93) en haar man Philip (97). Bij een Instagramfoto van die visite werden de namen van het jongetje wereldkundig gemaakt. Er wordt ondertussen volop gespeculeerd over de haarkleur van Archie. Daar is nog niets van te zien omdat de baby op de beelden die zijn verschenen volledig is ingepakt. Het is dus nog even afwachten tot meer kiekjes van de baby verschijnen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA