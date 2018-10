Zoontje William Rutten uit ziekenhuis ontslagen

Ruim een week geleden werd Wolf opgenomen in het ziekenhuis. Het jongetje, dat 15 september ter wereld kwam, had hoge koorts. Rutten liet toen al weten dat er na een aantal 'nare onderzoeken' een diagnose was. ,,Ondanks dat hij nog even in het ziekenhuis moet blijven voor meer onderzoeken komt het zeker weer goed'', schreef hij optimistisch.



Dat Wolf vanochtend eindelijk weer naar huis mocht, was voor Rutten het mooiste nieuws dat hij kon krijgen. ,,Dank lieve mensen van het TerGooi voor de vreselijk goede en lieve zorg! Hopelijk tot nooit meer ziens! ;-) En jullie ook allemaal bedankt voor de lieve berichten, was erg fijn om te lezen allemaal!'