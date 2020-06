Zoontjes van André en Roxeanne spelen samen buiten

Monique Westenberg, met wie André weer samen is na een geruchtmakende breuk en een kortstondige relatie met Bridget Maasland, schrijft ‘rijkdom’ bij hetzelfde kiekje. Hun bekende vrienden zijn duidelijk blij met de ogenschijnlijke verzoening; het regent hartjesreacties van BN’ers als Chantal Janzen en Glennis Grace. ‘Jaaaaa, wat fijn om te zien dit’, schrijft die laatste.



André Hazes zelf heeft niets gedeeld over de ontmoeting. Als de foto’s op zijn account actueel zijn, was hij vandaag in België voor opnames van de Vlaamse versie van The Voice Senior, waarin hij coach is. Dat zou betekenen dat hij niet bij de ontmoeting tussen zijn zoontje en neefje was.