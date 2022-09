Zorgen bij cultuursector door hoge energiekosten, VSCD wil actie

Veel podia dreigen ‘in financiële problemen te komen door de stijgende energiekosten en inflatie’, stelt de VSCD, die 151 podia sprak die bij de vereniging lid zijn. Dat beeld beaamt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Hij stelt dat sommige theaters en bioscopen ‘grote problemen’ hebben door de hoge energiekosten, afhankelijk van hun energiecontract. ,,De marges om winst te maken worden kleiner. Soms zijn er door corona ook al schulden. Dus je merkt dat bioscopen die gehavend uit de coronacrisis kwamen moeilijker kunnen terugveren.” Toch is de inzet om de kaartprijzen niet te verhogen, zegt hij. Bioscoopketen Pathé wil niet inhoudelijk reageren op eventuele gevolgen van de hoge energiekosten.

Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), stelt dat de onzekerheid ook bij partijen in de evenementensector groot is. ,,We maken ons er zorgen over.” De vereniging heeft pas een inventarisatie gedaan over de zorgen rond de energierekening bij leden, legt hij uit. ,,Die gaat bijna 50 procent omhoog bij leden waar het speelt. Er zijn absurde uitschieters.” Zo kent hij een geval waarbij de kosten oplopen van 400.000 euro op jaarbasis tot 1,4 miljoen euro. ,,Daar is geen dekking voor. Subsidie wordt niet of nauwelijks geïndexeerd.”

Niet te voorkomen

Volgens concertorganisator MOJO valt ‘niet te voorkomen’ dat ticketprijzen gaan stijgen. ,,Bijvoorbeeld internationale artiesten reizen veel”, legt een woordvoerder uit. ,,Als die kosten omhooggaan, dan zal dat op een gegeven moment doorberekend moeten worden. Als de overheid hier in tegemoet wil komen, dan graag.”

Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy, stelt dat dit ‘een vraagstuk’ is voor de concerthal. ,,Wat kunnen we aan klanten en consumenten doorberekenen? Het moet in het redelijke blijven.” Dat vindt ook 013 Poppodium in Tilburg. Een woordvoerder spreekt de zorg uit dat mensen door hun hoge energierekeningen keuzes zullen moeten maken of ze wel of niet een concert kunnen bezoeken. ,,Blijft het voor iedereen beschikbaar? Iedereen moet cultuur kunnen consumeren.”

