Zorgt Oscarwinnaar Braveheart dik 25 jaar later nog voor kippenvel?

update Ook nabestaan­den ex-vrouw André Hazes niet akkoord met privébeel­den in docu

18:33 De documentairereeks Kleine jongen over het leven van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes blijft voor ophef zorgen. De nabestaanden van Ellen Wolf, die van 1981 tot 1990 met Hazes getrouwd was, zijn het er niet mee eens dat er privébeelden van Ellen in de documentaire zijn gebruikt. Het materiaal werd gisteren uitgezonden.