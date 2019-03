Zorgwaakhond Jan Slagter bijt als het moet bij misstanden

videoIn het nieuwe tv-programma De Zorgwaakhond confronteert Jan Slagter bestuurders in de zorg met de verborgen camera. Een stevig middel om misstanden aan de kaak te stellen. ,,Soms is het nodig om mensen ervan te overtuigen dat het zo écht niet langer kan.’’

Iedereen kent de verhalen van te weinig handen aan het bed. Maar Omroep MAX-baas Jan Slagter (65), die vaker vecht tegen misstanden in de zorgsector en vorig jaar zelfs een eigen verpleeghuis in Rotterdam begon, stuitte op meer ‘verbazingwekkende’ problematiek. ,,Dat soms niet transparant is waar geld naartoe gaat, bijvoorbeeld.’’

Hij vertelt over een twintiger met een verstandelijke beperking in een Noordwijkse zorginstelling. Op naam van deze jongen zou apart budget van 60.000 euro zijn aangevraagd om een-op-eenbegeleiding mogelijk te maken. ,,Vervolgens is nergens terug te vinden hoe dit geld wordt besteed. ‘Naar cursussen voor de hele groep’, hoor je dan. Nou nee, dat bedrag was specifiek voor hém aangevraagd!’’, zegt Slagter vol ontzetting.

,,Op zijn kamer sleept die bewuste jongen nog steeds constant zijn bankstel heen en weer. Er zijn camerabeelden van. Je ziet een medewerker binnenkomen die een video van Bassie en Adriaan opzet om hem rustig te houden. En dat was het dan. Vind je het gek dat zijn ouders helemaal gefrustreerd zijn? En de bestuurders lopen vervolgens voor me weg en sluiten zich op in hun kantoor. Dit kán gewoon niet!’’

Slagter mag een succesvolle publieke omroep runnen en zelf geen twintiger meer zijn, hij moet en zal de rest van zijn energie steken in de zorgproblematiek. Die bevlogenheid is niet voor de bühne. Als hij vurig praat over zijn tv-programma De Zorgwaakhond – vanavond voor het eerst op NPO 1 – hoor je hem soms letterlijk even naar adem snakken. ,,Ik wil óók laten zien dat een hoop wél goed gaat’’, vervolgt Slagter. ,,En dit is geen aanval op mensen die werkzaam zijn in de zorg. Integendeel. Maar personeel en mantelzorgers lopen vaak tegen allerlei muren op.’’

Quote Elk jaar opnieuw moeten vertellen dat je in je bed plast... Laat die mensen toch met rust! Jan Slagter

Het inzetten van verborgen camera’s, is dat niet een wat agressief middel? Slagter garandeert dat consequent gezichten en stemmen onherkenbaar worden gemaakt, stevig is geresearcht en alle partijen aan bod komen. ,,Beelden liegen niet en het is een krachtige manier om een zaak opgelost te krijgen. Maar ik ben echt geen Pieter Storms. Ik wil wel graag koffie hebben als ik ergens binnenkom, maar dat is de enige overeenkomst.’’

Eerlijk

Slagters standaard openingszin is vriendelijk: ‘Ik kom in vrede.’ En dan: ‘Ik probeer iets op te lossen, maar dan moeten jullie wel eerlijk zijn.’ ,,Helaas, zeker bestuurders willen wel eens duiken en geen verantwoording afleggen. Dan heb je soms camerabeelden nodig om mensen ervan te overtuigen dat het zo écht niet langer kan. Blijven ze dwarsliggen? Dan ga ik er wel met een meer gestrekt been in. Dan heb je aan mij een slechte.’’

Een meer exemplarisch voorbeeld is dat van een onherkenbaar gemaakte medewerker van een verpleeghuis, die op camera opbiecht dat twee man personeel op 34 bewoners zijn gezet. ,,Dus roep ik tegen de bestuurder dat ik de tent zou sluiten. Die op zijn beurt zegt dat er nu eenmaal een tekort is in de zorg. Maar er bleek ook al een zwartboek, medewerkers waren gaan demonstreren en er was nauwelijks aandacht voor een bewoner die veel te lang rondliep met een blaasontsteking. Dan moet je erkennen dat het niet langer verantwoord is de boel open te houden. Als je telkens tijdelijke contracten aanbiedt, lopen medewerkers bij je weg.’’

Schrijnend

Het zijn schrijnende beelden als een dame met progressieve multiple sclerose voor de zoveelste keer een indicatiegesprek krijgt. ,,Ongeneeslijk zieke mensen elk jaar opnieuw confronteren met vragen die ze heel gênant vinden. Elk jaar opnieuw moeten vertellen dat je in je broek poept en in je bed plast. Laat die mensen toch met rust!’’ Slagter kreeg het naar eigen zeggen voor elkaar dat dergelijke gesprekken in de hoofdstad voortaan nog slechts een keer in de drie jaar worden gevoerd.