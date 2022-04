‘Zou Rob Kemps ook zo genieten van boer Rob?’

Boer zoekt vrouwHoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt vrouw ? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.

Ongemak



Volledig scherm © Mark Reijntjens

Ze schreef een prachtige, ontroerende brief aan boer Evert en las die ook nog eens hardop voor. Maud keek hem aan, maakte er gebaren bij (‘Zien, ruiken, voelen en horen’) en gaf alles. Ze heeft het te pakken van de melkveehouder en liet dat weten ook. Haar openhartigheid was van een ongekende schoonheid. Evert reageerde op geheel eigen wijze: ,,Ik ben er stil van.’’ Nou hebben we hem al wekenlang niet veel horen zeggen, dus nog steeds krijgen wij kijkers, maar ook Nans en Maud, geen hoogte van hem. De jongste puberzoon (bijna 17) zei zelfs: ,,Ik denk dat Nans en Maud de koeien beter kennen dan Evert zelf.’’ Ik kan het dus mis hebben, maar ik denk dat Maud te veel is voor Evert, die zich wel gevleid voelt door Maud, maar zich tegelijk ook geen raad weet. Evert kiest voor Nans.



Ergernis

Volledig scherm © Mark Reijntjens

Na de opzienbarende headbangscène op de bank - weet u het nog: Rob zittend tussen ‘zijn’ twee logees, luisterend naar Metallica met het hoofd op en neer - schoten we in huize Jansen nu in de lach bij het zien van het springende trio op het deuntje van de Snollebollekes: van links naar rechts. Zeer benieuwd of Rob Kemps hier ook zo van genoten heeft... Daarna belandden we in een scène die regelrecht uit Jiskefet leek te komen. Rob had Sonja zojuist verteld dat hij in vuur en vlam stond van Wendy. Er volgden tranen en Sonja had lieve woorden voor Rob en Wendy. ,,Ik hoop dat jullie lekker verliefd worden.’’ Die zekerheid gaf Wendy niet. ,,Ja, dat hoop ik ook, want dat weet ik niet.’’

En toen kwam het: rechts in de kamer vlijde Wendy zich tegen Rob aan, bespraken ze hun moeizame weg naar de toekomst, terwijl de camera traag naar links draaide, indringende pianomuziek klonk en wij kijkers Sonja haar spullen zagen pakken. Je hoorde het inpakken (links) en de kussende geluiden (rechts) en Sonja liep zelfs nog even door de kamer waar de andere twee op de bank zaten. Hoe bestaat het? Konden Rob en Wendy nu niet heel even wachten?

Romantiek

Volledig scherm © Mark Reijntjens

Vlinders, ze fladderden overal. Over bijna alle boerderijen, in hoofden en buiken. Bij Karlijn en Jouke waren het dezelfde vlinders, jawel, er is een match! Hoe mooi blijft het om twee dolverliefde mensen te zien. Schitterend ook dat Jouke - een tikkie lomp, maar ach - bijna vergat dat Yvon Jaspers hem te hulp was geschoten in de liefde. Die hulp hebben sommigen nog steeds nodig. Schapenboerin Janine bijvoorbeeld. Ze wil dat anderen zich openstellen, maar doet dat zelf niet. Ehhhh, hoe krijgen we dan een match? Het was aandoenlijk en pijnlijk tegelijk hoe Sander zijn hart opengooide voor haar en zij het hare op slot hield. Toch houd ik hoop op deze twee. Dat geldt niet voor Rob en Wendy. Hij is hoteldebotel, zij voelt het niet. Waarom ze dan wel op citytrip gaat, is mij een raadsel.

Volledig scherm Lotte (links) en Karlijn, de logees op de boerderij bij Jouke © KRO-NCRV