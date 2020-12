Zullen we stoppen met het bieden van een podium aan een veroordeelde drugsdealer?

Gek idee misschien, maar: zullen we ophouden met het bieden van een podium aan een veroordeelde drugsdealer in de media? Zullen we stoppen met zo iemand op het schild te hijsen als willoos slachtoffer van haar jeugd en de omstandigheden? Het is namelijk een nogal goedkoop excuus. Elk mens kan in zijn eigen kindertijd of opvoeding wel een punt aanwijzen waardoor het zomaar mis had kunnen gaan. We voelden ons allemaal wel eens niet gezien, niet begrepen, niet gewaardeerd, onvoldoende gehoord. Maar dat betekent nog niet dat het logisch is om als dertiger met een pruik vol xtc-pillen en andere shit een festivalterrein op te lopen om eens lekker wat geld te verdienen aan de ellende van anderen.