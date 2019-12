Zus George Michael exact drie jaar na dood van broer overleden

Melanie, die als kapster werkzaam was, werd woensdagavond levenloos in haar huis aangetroffen door haar oudere zus Yioda. Zij belde direct het alarmnummer, waarna er een ambulance naar Hill Park (het adres van Panayitou) kwam. John Reid, de advocaat van Michaels familie, heeft de dood van Panayiotou bevestigd. ,,Uit respect naar de familie vragen we om privacy en rust”, laat hij weten.



De doodsoorzaak van George Michaels zus is vooralsnog niet bekendgemaakt. De politie gaat in ieder geval niet uit van een misdrijf, zo laat ze weten in een verklaring aan The Mirror. Uit het rapport van de lijkschouwer zal later moeten blijken waaraan Panayiotou is overleden.



George Michael stierf op 25 december 2016 in zijn huis in de Londense wijk South-Kensington. Hij overleed aan hartfalen. Het oud-lid van de band Wham! liet na zijn dood meer dan 100 miljoen euro na aan Melanie en zijn andere zus Yioda.