Zus overleden cameravrouw Halyna Hutchins: ze was mijn rolmodel

Svetlana Androsovych, de zus van de overleden cameravrouw Halyna Hutchins, ‘kan niet geloven’ wat er met haar zus is gebeurd. Donderdag overleed de cameravrouw toen acteur Alec Baldwin op haar vuurde met een wapen dat geladen bleek te zijn, op de set van de film Rust. ,,Ik was erg trots op haar en ze was mijn rolmodel”, zegt ze tegen Kyiv Post.