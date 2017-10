‘Zwaaien met je vuisten of stokje, dat is iets anders’

Voorbereiding

,,Eigenlijk was ik meteen te porren voor Maestro. Lekker out of the box. Als je vaak bezig bent met dat robuuste werk in de ring, is het ook leuk om dingen te doen waar je meer gevoel in stopt. Oefenen mocht niet. Je staat daar meteen met dat stokje. Je hebt alleen een MP3’tje met de muziek voor het orkest gaat spelen. Als je de eerste ronde door bent, krijg je wel coaching. Met een bokswedstrijd móet je trainen, uren maken.”



Timing

,,Boksen en dirigeren, het is allebei een kwestie van timing. Het lastige als dirigent: je moet nét even eerder zijn dan het orkest. Wapper je niet snel genoeg met je stokje dan luisteren ze niet, of gaan ze hun eigen gang. Met boksen moet je de situatie óók voor zijn. Je tegenstander raken voordat hij uithaalt. Aanval als beste verdediging.”



Ritme

,,Ik dans in de ring, maar bepaal daar mijn eigen ritme. Dansen en swingen lukt me ook wel, maar de enige link met klassieke muziek is mijn opkomstplaat: Man with the harmonica van Ennio Morricone. Ik betwijfel of ritmegevoel belangrijk is voor een dirigent, bepalend is meer het gevoel voor muziek. In dat opzicht denk ik dat ik van al de deelnemers het verst af stond van dirigeren. Zangers, zangeressen, acteurs die toch ook veel met muziek bezig zijn. Zij weten beter wat er dan gevraagd wordt.”