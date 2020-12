Zwanger & Co-actrice Bo Maerten in het echt ook in verwachting

Bo Maerten is in verwachting van haar eerste kindje. De 28-jarige actrice ontdekte de zwangerschap opvallend genoeg tijdens de opnames van de nieuwe film Zwanger & Co , waarin ze de rol van studente Eva speelt die zwanger raakt.

,,Het was heel gek”, vertelt Bo aan RTL Boulevard. Eind augustus begonnen de opnames voor Zwanger & Co, maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dat liep heel gek in elkaar over, een grappige tijd.”

De actrice, tevens bekend van Goede Tijden Slechte Tijden waarin ze de rol van Amelie Hendrix vertolkt, wilde het babynieuws aanvankelijk voor zich houden tot ze haar eerste echo had gehad. Dat lukte alleen steeds moeilijker omdat kenmerkende lichaamsdelen in de zwangerschapsstand schoten. ,,Mijn borsten werden best wel groot”, lacht Bo. ,,Toen moest ik het de regisseur Johan Nijenhuis wel vertellen. Tijdens de laatste week wist iedereen het. Dan kun je je er ook gewoon op verheugen.”

Sommige scènes in de film kregen prompt een andere lading. ,,Alle eerste keren van Eva in de film waren ook mijn eerste keren, zoals het maken van zo’n echo. Dat maakt het extra leuk,” aldus de geboren Haagse. ,,De spanning en onzekerheid die ik zelf voelde heb ik voor de rol van Eva kunnen gebruiken.”

Het is het eerste kindje voor Bo en haar vriend. De actrice is die momenteel 20 weken in verwachting. Wanneer ze exact is uitgerekend, is niet bekend.

