Zwanger & Co van Johan Nijenhuis is een hele bevalling om doorheen te komen

RecensieEven lijkt Zwanger & Co progressiever dan je verwacht van een komedie uit de veilige Johan Nijenhuis-stal over baby’s willen, krijgen en hebben. Dat blijkt al snel schijn. Het hokjesdenken is in dit genre niet uit te roeien, dus zet je maar schrap.

De insteek lijkt nog zo modern. Zo is de 36-jarige Merel (een prettig nuchtere Lieke van Lexmond) het zoeken naar een perfecte partner beu en kiest ze bewust voor een zaaddonor om haar kinderwens alsnog in vervulling te laten gaan. En haar oudere zus Annet (Maaike Martens) zou dolgraag nog een kleintje willen, maar is samen met haar echtgenoot veroordeeld tot een slepend medisch traject van inseminaties en hormoontherapie. Het wil maar niet lukken. Dat is extra pijnlijk wanneer haar dochter Eva wél in verwachting is. Per ongeluk nota bene.

Dat zijn wel héél veel babyperikelen binnen één familie? Wacht, we zijn er nog niet. Vader Piet, een rol van Thom Hoffman, zit als zestiger weer tot aan zijn nek in de luiers. Hij probeert met de tweede leg in te halen wat hij bij de eerste gemist heeft. En terug naar Merel: die is ook nog eens verloskundige. Al is het maar zodat alle personages te pas en te onpas met hun sores de praktijk kunnen komen binnenvallen. Of zodat zij in de gênante situatie kan worden geplaatst waarin ze de bevalling van haar ex-vriends nieuwe liefde moet begeleiden.

Deze ‘vooruitstrevende’ verhaallijnen blijken onderdeel van een romantische komedie van het meest conservatieve soort met bovendien nul interesse in doorleefd drama. Voor iedereen die hoopt dat zij als een voorbeeld voor sterke alleenstaande moeders wordt opgediend: Merel moet een kerel. Deze door Waldemar Torenstra gespeelde ambulancebroeder heeft een tragisch verlies te verwerken, maar daar haalt de film zijn schouders voor op. Het is een scripttrucje om hem een alleenstaande vader en dus een niet te ingewikkelde match met ons zwangere hoofdpersonage te laten zijn.

Dat een ‘romkom’ ook rauwe randjes kan hebben, bewees de klassieker Love Actually twintig jaar geleden al. Emma Thompson werd snoeihard bedrogen door Alan Rickman en dat kwam niet meer goed. Zwanger & Co weigert de roze bril af te zetten. Sorry voor de verkapte spoilers, maar een onvervulde kinderwens – pijnlijk, maar uit het leven geplukt - is in het Nijenhuis-universum iets ondenkbaars. Wél blijkbaar verplichte kost: de flauwvallende vader, de hysterische oma, in je gezicht worden geplast tijdens het verschonen, mannen die de kinderwagen niet in elkaar krijgen en agressief snauwende vrouwen tijdens de bevalling. Ook de welbekende augurk met slagroom, want dat eten zwangere vrouwen, ontbreekt niet.

Maar laat uitgerekend een gerespecteerde veteraan als Thom Hoffman het absolute dieptepunt zijn. Hij maakt van Piet, altijd bezig met zijn werk en nooit eens met zijn kids, een typetje waar Dokter Tinus zich nog voor zou schamen. Alsof de acteur tijdens de recente lockdowns non-stop Cartoon Network heeft gekeken. Tel bij dit alles een soundtrack vol kleffe liftmuziek op en Zwanger & Co is een hele bevalling om doorheen te komen.

Regie: Johan Nijenhuis. Hoofdrollen: Lieke van Lexmond, Waldemar Torenstra, Thom Hoffman en Bo Maerten

