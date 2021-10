Zwangere Bibi Breijman opgenomen in ziekenhuis

Breijman liet gisteren al weten last te hebben van zwangerschapsbraken. Bij een foto waarop ze met een beroerde blik met haar hoofd op de schoot van haar dochter Teddy lag, schreef ze: ‘Bij iedere sessie houdt ze m’n haar vast, geeft ze me kusjes en wordt ik overladen met al haar speelgoed: ‘zo dat je sauw weer beter wordt mama’.’



De klachten blijken inmiddels zodanig heftig, dat Breijman vandaag is opgenomen in het ziekenhuis. Partner Waylon deelt een foto van de vlogster in een ziekenhuisbed. ‘M’n liefste... Daar ga je weer! Ik vroeg je van de week of je ‘jaloers’ was op de gezinnen in het programma Een huis vol... Je antwoord was heel duidelijk... ‘JA NATUURLIJK GEK!’ Dat antwoord in combinatie met je huidige staat is het meest zwangere wat ik ooit heb gehoord!’, grapt de zanger.