Zwangere Bibi heeft weer last van extreme misselijkheid: ‘Ode aan mijn superhelden’

Bibi en Waylon maakten deze week bekend dat er een tweede spruit op komst was. ‘Met jou wil ik een elftal’, schreef de vlogster bij een reeks foto’s waarbij ze zichzelf op foto’s van zwangere vrouwen heeft gefotoshopt. Ook Waylon deelde het blije nieuws. ‘Episode 3… Ik ben alleen maar trots. Vooral op mijn lieve, sterke Bibi.’



Breijman had tijdens haar eerste zwangerschap last van ‘hyperemesis gravidarum’, ook wel zwangerschapsbraken genoemd. Ze vertelde daar eerder al over dat ze vijf maanden lang heeft overgegeven en zich vreselijk beroerd voelde. Ook nu heeft Bibi weer last van die klachten, zo laat ze vandaag weten op Instagram.



Bij een foto waarop Breijman met een beroerde blik met haar hoofd op de schoot van haar dochter Teddy ligt, schrijft ze: ‘Bij iedere sessie houdt ze m’n haar vast, geeft ze me kusjes en wordt ik overladen met al haar speelgoed: ‘zo dat je sauw weer beter wordt mama’.’



De Haagse staat er gelukkig niet alleen voor; ook partner Waylon staat dag en nacht voor haar klaar. ‘En er vliegt hier de hele dag een man (die een cape verdient) rond, om mij iedere seconde op mijn wenkies te kunnen bedienen. Ode aan mijn superhelden’, besluit Breijman.