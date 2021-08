Zwangere Famke Louise: ‘Eerste trimester was een grote hel’

Famke Louise Meijer, zoals de artiest voluit heet, maakte vorige week bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Het nieuws volgde elkaar snel op, want een dag daarvoor liet ze pas weten dat ze een relatie heeft met Denzel Slager. Het stel is van plan het kindje genderneutraal op te voeden.



Gisteren besloot Famke Louise haar fans de gelegenheid te geven om haar vragen te stellen. Die gingen vooral over de zwangerschap en haar toekomstplannen. Een van de eerste vragen die de rapper voorgeschoteld kreeg was hoe ze haar eerste trimester heeft ervaren. Daar was Famke Louise openhartig over: ‘Ik ben gelukkig al een tijdje in het tweede! Het eerste was echt een grote hel. Kotsen, misselijk, mood swings, noem maar op. Eén en al drama.’