Zwangere Jennifer denkt aan laatste biertje en Birgit heeft heimwee

Paris Hilton start IVF-tra­ject: ‘Dan kan ik voor een tweeling kiezen als ik dat wil’

27 januari Paris Hilton (39) wil een gezin stichten met haar vriend Carter Reum (39). De voormalige realityster vertelde gisteren in podcast The Trend Report with Mara dat de twee al concrete stappen hebben genomen voor gezinsuitbreiding.