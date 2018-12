Zwangere Joëlle Witschge: nu zwakker dan tijdens Robinson

Het model, dat verloofd is met voetballer Dave Bulthuis, had in eerste instantie helemaal niet door dat ze zwanger was. Want na een voorstadium van baarmoederhalskanker en aandoeningen aan haar eierstok had Joëlle nog maar 1 procent kans op een natuurlijke zwangerschap. ,,Ik had pijnlijke borsten en was misselijk, maar dacht totaal niet aan een zwangerschap. Ik dacht dat het kwam door overmatig sporten", vertelt ze. Ze was al een tijdje aan het trainen voor de New York Marathon en het boksprogramma.