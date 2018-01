'Zwangere' Kylie Jenner houdt buik verborgen bij nieuwe shoot met zussen

De ogen zijn in Amerikaanse media vooral gericht op de jongste realitytelg Kylie Jenner (20), over wie al maanden het gerucht gaat dat ze zwanger zou zijn. Met onder meer strategisch geplaatste kleden houdt Kylie haar buik naar het lijkt opzettelijk uit het zicht. Halfzus Khloé (33) was ten tijde van de fotosessie afgelopen oktober overigens (ook) al in verwachting, maar haar buik bolde toen nog nauwelijks.



In een speelse video van de shoot spelen de zussen een potje never have I ever, een spelletje waarbij deelnemers onthullen welke dingen ze nog nooit in hun leven hebben gedaan. Kim vertelt dat ze nog nooit een tattoo heeft laten zetten, Kendall (22) laat weten nog nooit haar haren te hebben geverfd en Kourtney zegt nog nooit uit een vliegtuig te zijn gesprongen. Kylie, die ook in de video onder een kleed ligt, biecht op dat ze nog nooit een ratelslang heeft gegeten. Halfzus Kourtney (38) heeft dat opvallend genoeg wel gedaan.