Zwangere Monica is dankbaar en Viktor maakt tripje met bijna blote toeristen

De populaire vlogster Monica Geuze (22) is, nadat ze bekendmaakte in verwachting te zijn van haar eerste kindje, overspoeld met felicitaties. ,,Daardoor wordt mijn vakantie in Dubai de mooiste ooit'', aldus Geuze die circa dertien weken zwanger zou zijn. De vader van de aanstaande baby is haar vriend: FC Groningen-speler Lars Veldwijk (26).

Thank you so much for the crazy amount of sweet messages while enjoying the best vacay e-ver🙈 Een foto die is geplaatst door null (@monicageuze) op 29 Dec 2017 om 2:40 PST

Presentator Viktor Brand verbaasde zich vandaag in Thailand over de best luchtige outfit van twee toeristen die net als hij een excursie maakten. ,,Leuke rugzakjes'', sneert Viktor.

Moeten we eigenlijk nog iets aantrekken als we die excursie gaan boeken? Nee hoor, niet nodig. Ok! #kekkerugzakjes! #Thailand #lekkervrij #welschoenen #datwel Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 29 Dec 2017 om 1:09 PST

Kersverse vader Jan Versteegh kan beter presenteren dan klussen in huis. Vandaag besloot hij met een accuschroevendraaier eindelijk eens een kast in elkaar te zetten. Maar dat ging kennelijk niet helemaal zoals hij had verwacht.

Ik ben de hele tijd schroefjes kwijt en moet vaak twee stappen terug, maar de kast komt af! Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 29 Dec 2017 om 3:57 PST

Perfecte Plaatje-winnares Estelle Cruijff is momenteel in snikheet Dubai waar ze op het strand de bloemetjes buitenzet met een goede vriendin.

B.E.A.C.H L.I.F.E 🏄‍♀️🏝💛☀️ @selinajorinde #burjalarab #sun#friends💋 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 29 Dec 2017 om 2:57 PST

André Hazes blikt met genoegen terug op 4 jaar geleden toen hij meer in de sportschool zwoegde dan op het podium stond.

Precies 4 jaar geleden... Ik moet zo hard lachen om dit soort foto’s!😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 29 Dec 2017 om 0:58 PST

Actrice Sanne Vogel zette nog even een dikke wollen muts op toen ze in Amsterdam op de trein stapte richting Schiphol. Sanne en haar vriend vertrekken naar het Indonesische eiland Bali waar de buitentemperatuur stukken beter is dan in Nederland.

Nog heel even mijn muts op, maar we stappen zo in het vliegtuig naar #Bali #jaaaaaahhh Dat wordt genieten #vakantie #tui #discoveryoursmile DIKKE KUS Een foto die is geplaatst door null (@sannevogel) op 29 Dec 2017 om 1:59 PST

Wendy van Dijk en haar gevolg zijn neergestreken in Kaapstad (Zuid-Afrika) en daar is het zeker niet alleen ontspannen geblazen. De sportieve RTL4-presentatrice regelde bij haar vakantiehuis een serieuze fitness-sessie. ,,Ook hier trainen we gewoon door'', verzekert Wendy. ,,Moet van mijn broer.''

Froukje de Both begint de vrijdag met een diepzinnig doordenkertje: geloof dat je iets kan en je bent al halverwege.

Believe you can and you’re halfway there 😍✨#goedemorgen #fijnedag #rockyourday Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 29 Dec 2017 om 0:27 PST

Art Rooijakkers weet even niet wat hij met deze verzamelplek in Amsterdam voor gevonden voorwerpen aan moet. De tekst op het ding luidt: When Art meets the lost and found (wanneer kunst de vermiste en gevonden dingen ontmoet).

Tja, wat dan? #whenartmeetsthelostandfound Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 29 Dec 2017 om 0:36 PST

Stylist Fred van Leer had een joekel van een kerstboom in zijn Rotterdamse woning staan, maar daar is weinig meer van overgebleven. Fred verwijderde met een snoeischaar alle takken en voerde het groenafval af in vuilniszakken.

Doeiiiiii Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 29 Dec 2017 om 1:59 PST