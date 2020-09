Zwangere Romee is hongerig en Xelly knipt haar lokken zonder pardon af

'Amber Heard vreest nieuwe confronta­tie met Johnny Depp’

30 augustus Amber Heard zet zich schrap op een mogelijke nieuwe confrontatie met haar ex-man Johnny Depp in de rechtbank. Na de behandeling van de spraakmakende zaak tussen Johnny en de Britse krant The Sun afgelopen maand in Londen vreest ze dat de acteur ook in de Verenigde Staten naar de rechter wil.