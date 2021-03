Zwart adoptiekatje Frummel wint Gouden Loeki

Adoptiekatje Frummel werd in december geïntroduceerd als het bewijs van geluk: bij elke miauw gebeurt er iets bijzonders. De boodschap van de campagne, ‘het mooiste geluk is het geluk dat je een ander gunt’, wordt duidelijk aan het einde van de commercial. Chief Marketing Officer van de Nederlandse Loterij Arno de Jong zei er eerder over: ,,Elk jaar weer willen we een verhaal neerzetten dat Nederland echt raakt. Frummel is wat dat betreft een prachtige opvolger van Frekkel en Freddie. Met een mooie en relevante boodschap.’’



‘Buurttuin', goed voor de tweede plek, was in oktober onderdeel van de Week van de Eenzaamheid. Het spotje laat zien dat ieder mens het verschil kan maken voor een ouder familielid of oudere uit de buurt. Buschauffeur Mo, te zien in de PLUS-reclame ‘Goed eten’, is goed voor de bronzen medaille. In de kerstcommercial brengt hij een verloren portemonnee terug naar de eigenaar. Op het laatste moment schuift hij aan voor een diner voor twee.