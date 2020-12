Zwarte dag in de muziekgeschiedenis: ‘Ik heb zojuist John Lennon neergeschoten’

Ombudsman oordeelt: Osterhaus schuift zonder belangen aan bij Op1

4 december Ab Osterhaus mag gewoon blijven aanschuiven in talkshow Op1 om zijn visie op de aanpak van de coronacrisis te delen met de kijkers. Dat meldde presentator Jort Kelder gisteren voordat hij de gepensioneerde viroloog aan het woord liet. Een ombudsman deed onderzoek naar de belangen die Osterhaus zou hebben bij zijn verschijning in het praatprogramma, maar oordeelde dat zijn bijdragen aan de discussie niet eenduidig of stelselmatig in één bepaalde richting wezen.