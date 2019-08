Zwetende Wendy gaat stuk en Bibian is een bikkel

Ballerina’s dansend in protest na sneer over prins George

13:51 De Amerikaanse presentatrice Lara Spencer moest vorige week door het stof nadat ze de balletminnende prins George belachelijk had gemaakt, maar daarmee is de kous nog niet af. Honderden balletdansers verzamelden zich maandag op Times Square in New York om dansend in opstand te komen tegen de beledigingen gericht aan de 6-jarige Brit.