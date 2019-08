Zwoele zomer Sylvie Meis ‘vooral hard werken’

Dat was dan wel weer goed voor haar lijn, grapt ze in een interview met Grazia. Meis blikt daarin terug op haar eerste echte ‘influencer-vakantie’, een gesponsorde trip naar een eilandje in de Indische Oceaan. De villa waarin ze overnachtte kost normaal 7000 euro per nacht - Sylvie mocht daar een paar nachten gratis verblijven met haar make-upartiest, mits ze fanatiek over haar reis zou berichten op haar eigen social media-accounts én die van de reisorganisator.

Ze kreeg een boekwerk mee van wat er van haar werd verwacht. ,,Per dag moest ik vier Instastories per account maken. Elke video moest ook weer vier verschillende ‘blokjes’ hebben – reken maar uit. Dat staat dan los van de vier verplicht geplaatste foto’s per dag, per account”, vertelt ze. Zo leek het op een gegeven moment bijna alsof ze een livestream had vanaf de Malediven. ,,Na een hele dag filmen en fotograferen komt het editen. Je bent bezig met de juiste filter, de juiste tekst, de juiste muziek. Ik ben een perfectionist, daar maak ik het mezelf ook niet makkelijk mee. En dan denkt iedereen dat ik een assistent heb. Hup, in de Dropbox en klaar. (lachend) Nee, ik zit het allemaal zelf te doen.”

In de wolken