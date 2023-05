AvroTros plaatst paginagrote advertentie in krant voor Mia & Dion

Songfestival Vandaag onthulling van Nederland­se inzending songfesti­val, tegen wie nemen we het op?

Al vier maanden is bekend wie voor Nederland meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Maar vanavond pas horen we welk liedje Mia Nicolai en Dion Cooper zingen. Wat weten we tot nu toe over ‘onze’ inzending? En wie zijn de grootste concurrenten?