Beau en gasten weggeblazen door Loreen met lied voor songfestival: ‘Dit wordt nummer 1’

Met videoDe Zweedse zangeres Loreen (39) heeft vrijdagavond de show gestolen in Beau . Elf jaar nadat ze het Eurovisie Songfestival won met Euphoria , doet ze volgende maand mee met Tattoo , dat ze live in de RTL 4-talkshow zong. Kijkers en tafelgasten wisten niet wat ze hoorden. ,,Dit wordt nummer 1.’’

Het contrast kon niet groter zijn. In mei zingt Loreen voor zo’n 180 miljoen kijkers op een van de grootste podia ter wereld in een zorgvuldig gekozen outfit, vrijdagavond stond ze met een petje op haar hoofd op een kleine verhoging in de hoek van Studio Artis in Amsterdam. 617.000 kijkers zagen hoe een assistent de zangeres vanwege haar extreem hoge hakken naar het podiumpje begeleidde. Het schoeisel was nogal wennen voor iemand die altijd op blote voeten zingt.

Bij het songfestival danst ze straks volop, maar bij Beau deed Loreen tijdens haar optreden niet één stap van haar plek. De focus lag volledig op haar stem: het geluid in de studio is ongetwijfeld matig, dus Loreen had bijna de hele tijd haar hand op het kastje waarmee ze haar oortjes kon bedienen. Het resultaat was zuiver en indrukwekkend, vond presentator Beau van Erven Dorens.

,,Dat was mooi hè, jongens. En we zaten er gewoon bij’’, zei hij na het optreden tegen de gasten aan tafel. Onder hen was Omroep Max-baas Jan Slagter, die maar één conclusie kon trekken: ,,Nummer 1.’’ Ook kijkers waren enthousiast: de naam van Loreen was trending topic op Twitter, met vrijwel alleen lovende woorden. Het moet gek lopen wil Loreen niet nog een keer het liedjesfeest winnen, was de conclusie.



Bekijk een fragment van Loreens optreden, lees daaronder verder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regisseur vol passie

Zangeres Iris Kroes, oud-winnaar van The Voice of Holland, noemde Loreen meteen een ‘winner’. ‘We kunnen stoppen hoor, de winnaar is al gevonden’, beaamde een ander. ‘Loreen zingt iedereen er gewoon al uit’, klonk het verder. En: ‘We kunnen gewoon heel die avond afblazen, want dit is gewoon de winnaar.’ Het lied Tattoo schoot zaterdag meteen de iTunes-top 10 in met meest gedownloade nummers van het land.

De regieruimte leek tijdens het optreden van Loreen overigens wel op die van het echte songfestival. Beau sprak op Instagram vol bewondering over de bevlogen regisseur Nic Stassen:



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Vals als een hoepel’

Als iemand weet hoe belangrijk de oortjes zijn bij optredens, is het de Nederlandse inzending Mia Nicolai en Dion Cooper wel. Het duo zong vorig weekend ‘zo vals als een hoepel’ bij hun eerste livevertolking van Burning daylight in Madrid, wreef Beau nog eens zout in de wond. De twee spraken van technische problemen, waardoor de artiesten zichzelf niet goed hoorden.

De techniek was inderdaad slecht, bevestigde Loreen, die ook optrad bij het feest. ,,Je hoort dat ze echt goede vocalisten zijn, maar ze konden zichzelf gewoon niet horen’’, zei ze bij Beau. ,,Ik voelde met ze mee. Maar zo slecht was het nou ook weer niet. Het gaat uiteindelijk om de energie.’’

Zaterdagavond hebben Mia en Dion kans op revanche bij Eurovision in Concert in Afas Live in Amsterdam, daar zou de techniek veel beter geregeld moeten zijn.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Zo presenteerde Loreen haar lied aan het publiek in Zweden:

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze songfestivalvideo’s: