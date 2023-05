'De carrières van Mia en Dion zijn beschadigd door fouten selectiecommissie Songfestival’

AD Songfestival PodcastHoe deden Mia en Dion het? Zat de show lekker in elkaar? Wat vonden onze verslaggevers Alexander van Eenenaam en Mark den Blanken van het deelnemersveld en de regie bij de songs? Tv-columniste Angela de Jong zat met haar afstandsbediening op rij één voor de tv. Wat viel haar op? Hoe deden de presentatoren het? En in deze derde songfestival-special blikken we natuurlijk óók vooruit naar de tweede halve finale.

Het zal geen spoiler zijn dat Mia en Dion niet door zijn naar de finale. Maar waar lag dat aan? Wie is er verantwoordelijk? Het panel is duidelijk. ‘Door de fouten van de selectiecommissie van het Songfestival die er in de voorbereiding zijn gemaakt, zijn de carrières van Mia en Dion beschadigd. Zo kwam Sieneke moeilijk van het Vader Abraham-stempel af, werd Joan Franka tot voor kort nog alleen herinnerd door de indianentooi en staat dit duo nu bekend als mensen die niet kunnen zingen. En dat had niet gehoeven.’

Dit is de derde aflevering van de AD Songfestival Podcast, een special van de AD Media Podcast. De eerste special is een totaaloverzicht gemaakt van alle liedjes. Handig als je je voor aanstaande zaterdag nog even helemaal wil onderdompelen in alles wat Eurovisie heet. De tweede special concentreert zich op de eerste halve finale en deze derde special heeft naast de terugblik op het optreden van Mia en Dion, de tweede halve finale als zwaartepunt.

Dus: wanneer kun je koffie halen? Op welk moment kunnen de borrelnootjes worden bijgeschonken zonder iets te missen en wat zijn de hoogtepunten van deze lange tweede halve finale, die kwalitatief gezien als de mindere van de twee wordt ingeschat door de kenners?

Ook tippen onze specialisten Alexander van Eenenaam en Mark den Blanken welke landen er kans maken op de finale. En de mening van Angela de Jong over het spektakel hoor je hier als eerste. Luisteren dus! De presentatie is in handen van songfestivalliefhebber Manuel Venderbos. Luisteren via Spotify of iTunes kan ook.

Programma tweede halve finale Songfestival

1. Denemarken: Reiley - Breaking my heart

2. Armenië: Brunette - Future Lover

3. Roemenië: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

4. Estland: Alika - Bridges

5. België: Gustaph - Because of you

6. Cyprus: Andrew Lambrou - Break a broken heart

7. IJsland: Diljá - Power

8. Griekenland: Victor Vernicos - What they say

9. Polen: Blanka - Solo

10. Slovenië: Joker Out - Carpe Diem

11. Georgië: Iru - Echo

12. San Marino: Piqued Jacks - Like an animal

13. Oostenrijk: Teya & Salena - Who the hell is Edgar?

14. Albanië: Albina & Familja Kelmendi - Duje

15. Litouwen: Monika Linkytè - Stay

16. Australië: Voyager - Promise

