Duncan Laurence wacht met uitbrengen nieuwe muziek: ‘Volledige focus op Mia en Dion’

‘Hey allemaal, ik heb besloten de release van mijn nieuwe singles California Rose en Anything een paar weken te verplaatsen, zodat ik mijn volle aandacht op Mia, Dion en hun optreden bij Eurovision kan richten’, begint de zanger zijn bericht. Zijn single Anything zou in eerste instantie vrijdag te beluisteren zijn. ‘We hebben zo hard gewerkt aan Burning Daylight en ik wil daarom mijn volledige focus op hen richten’, vervolgt Duncan Laurence, verwijzend naar het lied van Mia en Dion waar hij aan mee heeft geschreven.

Op 9 mei staan Mia en Dion in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Duncan Laurence en zijn vriend Jordan Garfield zijn bij het songfestival verantwoordelijk voor de artistieke kant van het optreden van het duo. De afgelopen weken hebben Mia en Dion het nummer op twee pre-parties live gezongen, maar dat was allebei niet zuiver. De twee kregen daarop flink wat kritiek op sociale media en in televisieprogramma’s.

Duncan Laurence liet eerder weten dat hij ondanks de kritiek die het duo krijgt, nog altijd veel vertrouwen heeft in Dion Cooper en Mia Nicolai. ,,In de afgelopen weken zijn er een aantal dingen voorgevallen en we zijn ervan op de hoogte”, zegt Laurence in zijn video. ,,We gaan ons uiterste best doen om alles in goede banen te leiden, zodat Mia en Dion zo relaxed mogelijk op het podium staan en echt gaan shinen. We hebben de beste mensen verzameld en het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn.”

