Eurovision in Concert herkent zich niet in uitlatingen Duncan Laurence: 'Niet ons te verwijten’

De uitlatingen van Duncan Laurence vrijdag bij Khalid & Sophie over de techniek bij Eurovision in Concert zijn bij de organisatie in het verkeerde keelgat geschoten. In een statement op Twitter nemen ze afstand van de opmerkingen van de songfestivalwinnaar in 2019. Opvallend: daarbij krijgen ze ook steun van Cornald Maas.

De veelbesproken eerste twee optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper gingen in Madrid en Amsterdam de mist in. Duncan Laurence blikte daar bij Khalid & Sophie, waar het songfestivalduo een nieuwe versie van hun nummer Burning Daylight liet horen, op terug en stelde: ,,Deze festivals worden georganiseerd door fans en fanaten van het Songfestival. Je stuurt mensen daarheen en gaat er vanuit dat er goed geluid is. Dat is het dus niet.”



Die opmerkingen vallen volledig verkeerd bij de Nederlandse organisatie van Eurovision in Concert en die kwamen daarom met een reactie. ‘Het team van Eurovision in Concert herkent zich op geen enkele wijze in de uitlatingen van Duncan Laurence met betrekking tot de techniek tijdens ons concert twee weken geleden in Amsterdam’, schrijven ze in een verklaring.

De organisatie wijst erop dat ze van het aanwezige publiek, de delegaties, artiesten en de AvroTros zeer goede feedback heeft ontvangen. ‘Uiteraard betreuren wij het feit dat het optreden van Mia en Dion niet vlekkeloos verliep, maar dit valt de organisatie van Eurovision in Concert niet te verwijten. Techniek heeft binnen onze organisatie absolute prioriteit, omdat delegaties doorgaans hoge verwachtingen hebben van onze pre party in Amsterdam. Wij werken dan ook uitsluitend samen met gerenommeerde en professionele partijen.’



Ook stipt Eurovision in Concert het ontbreken van Laurence aan bij het optreden. ‘Uiteraard was Duncan Laurence van harte welkom geweest in Afas Live twee weken geleden. Wij zijn er van overtuigd dat hij dan tot andere conclusies gekomen zou zijn.’

Cornald Maas

Opvallend is dat vanuit de Nederlandse delegatie er steun komt voor Eurovision in Concert. Cornald Maas, die naast zijn rol in de selectiecommissie ook deze pre party presenteert, ondersteunt de woorden van de organisatie. ‘Al sinds 2009 host ik dit event en de organisatie ervan is -zeker de afgelopen jaren in Afas Live vlekkeloos - met een grootse reputatie in songfestivalminnend Europa - en daarbuiten', schrijft hij en deelt daarbij het statement van Eurovision in Concert.

