Met deze auditie bij X Factor begonnen de broekies van Måneskin hun sprookje

Van sterretjes tot kubussen: lichttove­naars van Ahoy laten songfesti­val schitteren met speciale effecten

In Rotterdam Ahoy wordt flink indruk gemaakt met alle oogverblindende speciale effecten tijdens de Eurovisie-shows. Vuur spuit bijna tot aan het plafond, flitsende sterretjes vliegen in het rond en gloeiende, knalrode strepen versmelten tot gigantische kubussen. Daar hebben head of production Erwin Rintjema (43) en zijn collega’s wel een paar uurtjes werk aan gehad. ,,Het is een snoepwinkel van mogelijkheden.’’

21 mei