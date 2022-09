Nieuwe bokaal voor winnaars Songfestival nadat oude trofee voor strijd in Oekraïne werd geveild

,,Na het winnen van het songfestival wilden we dat de prijs een belangrijke rol zou spelen om de Oekraïense overwinning in de oorlog te versnellen. Daarom besloten we om de trofee te veilen”, zegt frontman Oleh Psiuk. ,,Dat we nu een nieuw kopie krijgen komt als een aangename verrassing.”



Kalush wil met de nieuwe bokaal door Oekraïne trekken en de bevolking zo de kans geven om ermee op de foto te gaan. ,,Onze overwinning op het songfestival is immers niet alleen een overwinning van onze band maar van heel Oekraïne”, aldus Psiuk.