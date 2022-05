Oekraïense presentator uit zijn dak in schuilkelder na winst Songfestival

Eerder deze week was Timur Miroshnychenko ook nog te horen op Qmusic. De Oekraïense presentator legde tijdens zijn gesprek uit waarom hij het Songfestival presenteerde vanuit zijn bunker. ,,Vanwege de veiligheidsmaatregelen, maar ook zodat we niet onderbroken worden tijdens de uitzending. En dat is nodig, want gisteren begonnen de luchtalarmen tien minuten voor de show begon te klinken.”



Of Oekraïne, al weken dé grote favoriet, op zaterdag effectief zou winnen, wilde Miroshnychenko eerder deze week nog niet zeggen. ,,Je weet het nooit, het is en blijft een wedstrijd en er zijn heel veel goede nummers.”