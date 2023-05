Oordopjes nodig bij tweede halve finale Songfestival: acht landen scoren twee sterren of minder

Laura Pausini verklaart plotselin­ge afwezig­heid: ‘Ik had een lage bloeddruk’

Het was gisteravond voor veel kijkers van de finale van het Eurovisie Songfestival een mysterie: wat was er met Laura Pausini aan de hand? De presentatrice liet het tijdens de puntentelling plotseling afweten, waarna aangekondigd werd dat ze ziek was. Pausini geeft vandaag opheldering: in een bericht op Instagram laat ze weten dat ze last had van haar bloeddruk en op advies van de artsen twintig minuten pauze moest nemen.