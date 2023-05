Songfestival 2023 | Deze acts zie je in de tweede halve finale en zo laat treedt Belgische Gustaph op

met video'sWil je weten wat de uitslag was van de halve finale waarin Mia Nicolai en Dion Cooper namens Nederland aantraden op het Eurovisie Songfestival? Hieronder vind je het schema en uitslagen van de halve finales op 9 en 11 mei en later de finale op zaterdag 13 mei.

Wat gebeurt er deze week?

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool was dinsdagavond om 21.00 uur. Namens Nederland waren Mia Nicolai en Dion Cooper met Burning Daylight als veertiende en voorlaatste act aan de beurt. Finland sloot af. In de halve finales zijn er voor het eerst geen vakjury’s, maar bepalen alleen de kijkers wie afvalt of wie doorgaat. Helaas gunden zij Nederland geen plekje in de finale.



Er zijn vijftien deelnemers, van wie er zich tien kwalificeren voor de finale van zaterdag. Ook die begint om 21.00 uur. Dan stromen ook de ‘grote vijf’ in (Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) en ‘gastland’ Oekraïne, dat vorig jaar het songfestival won, maar het vanwege de oorlog niet kon organiseren. Dat het Verenigd Koninkrijk die organisatie overnam is logisch; vorig jaar werd de Engelsman Sam Ryder tweede met Space Man.

De eerste halve finale is veruit de sterkst bezette met hoog ingeschatte kandidaten uit Zweden, Finland, Noorwegen en Israël. Donderdag is de tweede halve finale (ook om 21.00 uur) die ook tien finalisten oplevert.

De presentatie in de halve finales is in handen van drie vrouwen: de Oekraïense zangeres Julia Sanina, actrice Hannah Waddingham en de zingende presentatrice Alesha Dixon. Waarom Graham Norton nog niet te zien is? De presentator/commentator voegt zich alleen in de finale bij dit drietal.

In de finale van zaterdag treedt oud-winnaar Duncan Laurence op tijdens een van de intervalacts. Ook Kalush Orchestra, de winnaar van vorig jaar met Stefania, en Sam Ryder maken hun opwachting.

Uitslag eerste halve finale Songfestival

(Uitslag is in willekeurige volgorde, de scores worden na de finale bekend gemaakt)

Geplaatst:

Kroatië: Let 3 - Sama SC!

Moldavië: Pasha Perfeni - Soarele si luna

Zwitserland: Remo Forrer - Watergun

Finland: Käärijä - Cha Cha Cha

Tsjechië: Vesna - My sister’s crown

Israël: Noa Kirel - Unicorn

Mimicat - Ai Coração

Zweden: Loreen - Tattoo

Servië: Luke Black - Samo mi se spava

Noorwegen: Alessandra - Queen of kings



Niet geplaatst:

Malta: The Busker - Dance (our own party)

Letland: Sudden Lights - Aija

Ierland: Wild Youth - We are one

Azerbeidzjan: TuralTuranX - Tell me more

Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Het optreden van Mia en Dion op het Eurovisie Songfestival terugkijken?

Programma tweede halve finale Songfestival

1. Denemarken: Reiley - Breaking my heart

2. Armenië: Brunette - Future Lover

3. Roemenië: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

4. Estland: Alika - Bridges

5. België: Gustaph - Because of you

Gustaph zal voor België rond 21.20 uur het podium opstappen.

6. Cyprus: Andrew Lambrou - Break a broken heart

7. IJsland: Diljá - Power

8. Griekenland: Victor Vernicos - What they say

9. Polen: Blanka - Solo

10. Slovenië: Joker Out - Carpe Diem

11. Georgië: Iru - Echo

12. San Marino: Piqued Jacks - Like an animal

13. Oostenrijk: Teya & Salena - Who the hell is Edgar?

14. Albanië: Albina & Familja Kelmendi - Duje

15. Litouwen: Monika Linkytè - Stay

16. Australië: Voyager - Promise

Weten welke nummers de moeite waard zijn en bij welke je beter wat te drinken kunt pakken? Bekijk onze aanraders van de tweede halve finale. Hoewel, aanraders. Het valt vies tegen deze halve finale.

Programma finale van het Songfestival 2023

De indeling van de finale wordt bekendgemaakt nadat de twee halve finales zijn geweest. Alleen de plekken van winnaar van vorig jaar Oekraïne en gastland Verenigd Koninkrijk zijn al geloot.



Deze landen doen in ieder geval mee:

Eerste helft van de finale:

Finland: Käärijä - Cha Cha Cha

Frankrijk: La Zarra - Évidemment

Italië: Marco Mengoni - Due vite

Spanje: Blanca Paloma - Eaea

Portugal: Mimicat - Ai Coração

Servië: Luke Black - Samo mi se spava

Zweden: Loreen - Tattoo

Zwitserland: Remo Forrer - Watergun

Tweede helft van de finale:

Kroatië: Let 3 - Sama SC!

Tsjechië: Vesna - My sister’s crown

Duitsland: Lord of the Lost - Blood & Glitter

Israël: Noa Kirel - Unicorn

Moldavië: Pasha Perfeni - Soarele si luna

Noorwegen: Alessandra - Queen of kings

19. Oekraïne: Tvorchi - Heart of Steel

26. Verenigd Koninkrijk: Mae Muller - I Wrote a Song

