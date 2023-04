Songfestivalduo Mia en Dion stapt met Duncan Laurence in vliegtuig naar Liverpool: ‘Blij dat hij er bij is’

met videoMet vertrouwen en een gelukspoppetje in de bagage zijn Mia Nicolai en Dion Cooper zondagochtend vertrokken naar Liverpool. Maandag wacht al de eerste repetitie op het grote podium van het Eurovisie Songfestival. ,,Ik verwacht dat we iets heel moois gaan neerzetten”, zegt Cooper.

Met bagagekarren vol koffers - de gitaar bovenop - melden Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) zich zondagochtend in alle vroegte bij vertrekhal 2 op Schiphol. Het is koud, maar de zon schijnt. ,,In Liverpool regent het nu”, bereidt Mia haar zangpartner al voor op de druilerige omstandigheden in Engeland. ,,Vandaag 100 procent regen, morgen al iets minder”, herhaalt ze het weerbericht dat ze nog even checkte voordat ze haar huis verliet.

Volledig scherm Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper verstrekken vanaf Schiphol naar Liverpool. © Brunopress

Zwaartedeken

In de bagage heeft Cooper behalve zijn gitaar ook boeken (‘vooral The Alchemist vind ik mooi, die zit er ook bij’) en zijn eigen kussen. Nicolai heeft een zwaartedeken besteld, die wordt afgeleverd in het hotel. ,,Daar slaap ik lekker onder. En ik heb een gelukspoppetje bij me, dat kreeg ik gisteren van mijn beste vriend.”

De twee jonge zangers vertrekken zondag met hernieuwd elan naar Engeland, waar ze op dinsdag 9 mei in de halve finale staan. Hun lied Burning Daylight onderging de afgelopen weken een verandering, ze zingen het nu anderhalve toon hoger dan voorheen. Op deze manier zetten ze vrijdagavond in de talkshow Khalid & Sophie op de nationale televisie een goede versie neer na twee eerdere mislukte pogingen voor livepubliek. ,,We hebben veel over ons heen gekregen”, zegt Nicolai over de kritiek vanuit het land. ,,We hebben veel aan elkaar gehad, we zijn inmiddels 27 en 29 en kunnen voldoende relativeren. We hebben bewust gekeken naar welke geluiden we wel of niet zouden luisteren.”

Volledig scherm Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper vertrekken met karren vol bagage naar Liverpool. © Brunopress

,,Het was pittig”, beaamt Cooper, ,,maar het heeft ons sterker gemaakt. Ik ben blij met het harde werk dat we er de afgelopen weken in hebben gestoken en er is vrijdag echt een last van onze schouders gevallen. We gaan nu met ontspanning naar Liverpool, we hebben er echt zin in. Waar ik het meest naar uitkijk? Naar die halve finale. Ik verwacht dat we iets moois gaan neerzetten.”

Duncan Laurence

Terwijl de twee buiten voor het laatst op Nederlandse bodem hun verhaal doen, checken binnen andere delegatieleden in. Onder hen de drie achtergrondzangers die het Nederlandse duo zullen ondersteunen bij het songfestival (‘daar zijn we heel blij mee’) en Duncan Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield. Zij vormen het creatieve brein achter de act, maar de winnaar van 2019 heeft zich na kritiek over zijn onzichtbaarheid de laatste twee weken nadrukkelijker bemoeid met zijn twee beschermelingen. ,,We zijn blij dat hij er bij is”, zegt Nicolai. ,,Hij vervult zijn rol heel mooi”, vult Cooper aan. ,,Hij heeft het allemaal al meegemaakt en dat merken we.”

Vanaf nu komt het aan op het neerzetten van de act, om te beginnen in de eerste week. ,,Repeteren, repeteren, repeteren”, zegt Cooper. ,,De nieuwe versie van Burning Daylight ligt ons beter, nu voelen we hem beter. Het draait gelukkig weer helemaal om de muziek.”

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze songfestivalvideo’s:

Volledig scherm Dion Cooper en Mia Nicolai. © Brunopress