Van nul punten naar de top: Sam Ryder trekt VK uit het dal

Måneskin-front­man maakt grap over coke-rel: ‘Kom niet te dicht bij de tafel’

Måneskin-frontman Damiano David haalde vanavond na hun optreden tijdens de finale van het songfestival nog even de ‘coke-rel’ van vorig jaar aan. ,,Kom niet te dicht bij de tafel,” antwoordde hij toen hem gevraagd werd of hij nog advies had voor de kijkers.

