Vocaal geslaagde repetities van Mia en Dion op Songfestival, Spotify voorspelt vijfde plek voor Nederland

Het lied heeft ten opzichte van het origineel wel aan kracht ingeboet, zo was te horen in de hal in Liverpool. De zang is ingetogener, met veel kopstem. Met name de uithalen zijn nu veilig en niet zo krachtig als in de studioversie. Daardoor is de (samen)zang nu wel zuiver.

De act, volledig opgebouwd op een draaischijf, moet het hebben van het camerawerk. Daarin zal de chemie tussen de twee Nederlandse artiesten dinsdagavond een sterk wapen moeten zijn om Europa te veroveren. Maandagmiddag ontbrak ogenschijnlijk nog de echte ontspanning bij Nicolai en Cooper, die in de avond, met livepubliek in de zaal, duidelijk een ontlading hadden aan het slot.

Zuiverder dan andere acts

Terwijl ze elkaar in de armen vielen, riep Nicolai uitgelaten ‘thank you’ in de microfoon, een boodschap die bijna gericht leek aan haar zangpartner. Ook in de avond was het vocaal zuiverder dan een aantal andere acts. Dinsdagmiddag volgt de laatste repetitie.

Dinsdagavond gaan tien van de vijftien deelnemers door naar de finale. Het publiek bepaalt voor 100 procent wie doorgaat, de landenjury’s komen er pas in de finale bij. In de halve finale van Nederland zitten enkele grote favorieten, onder meer Finland, Zweden en Israël.

Spotify

Tijdens de dress rehearsal van Nicolai en Cooper kwam ook de voorspelling van Spotify naar buiten toe. Opvallend is dat in tegenstelling tot bij de bookmakers daar Nederland wel hoge ogen gooit. Burning Daylight gaat op een vijfde plek eindigen volgens de data van Zweedse muziekstreamingsgigant. Winst is er voor Loreen met Tattoo, die meedoet namens Zweden. Italië en Noorwegen completeren volgens Spotify de top drie.



De voorspelling van Spotify is gebaseerd op de streamingscijfers. Daarmee zitten ze niet altijd goed met de uitslag. Zo voorspelde ze vorig jaar dat Italië zou winnen, maar dat land eindigde als zesde. Ook dacht Spotify dat S10 een derde plek kon bemachtigen, maar uiteindelijk werd ze ‘slechts’ elfde.

Hoe laat treden Mia en Dion precies op? Schakel iets voor 22.10 uur in om het optreden van Mia en Dion op het Eurovisie Songfestival in Liverpool niet te missen. Rond 23.00 uur weten we of Nederland door is naar de finale. Lees alles over het Eurovisie Songfestival op de Songfestival-sectie van deze site. Een totaaloverzicht wat je allemaal op het liedjesfestijn in Liverpool kan verwachten, vind je hier.

Volledig scherm Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens de dress rehearsal voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. © ANP